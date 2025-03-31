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Минтранс заявил о строительстве дорог по новым технологиям в Беларуси

Белорусские водители будут ездить по дорогам, построенным по новым технологиям.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси дороги будут строить по новым технологиям, пишет БелТА.

В частности, о том, что белорусские дороги хотят строить по-новому сообщило Министерство транспорта и коммуникаций. Новая технология разрабатывается совместно дорожниками Беларуси и Узбекистана.

Так, планируется создать и использовать для дорожного строительства новые составы асфальтобетонного покрытия. Особый состав асфальтобетона сейчас разрабатывается. Предполагается, что такое покрытие будет более прочным и устойчивым к перепадам температур.

Еще в Беларуси ученые создали морозоустойчивую добавку для дорог.

Также известно, что белорусы будут отдыхать три дня подряд в апреле 2025 в большие выходные.

И мы писали, что пять мощных вспышек произошли на Солнце — что ждать белорусам.