Самарцы держат на вкладах 951,5 млрд рублей

В Самарской области рассмотрели популярность банковских вкладов среди местных жителей. Многие самарцы приняли решение держать деньги именно там, об этом сообщили эксперты Центробанка.
К началу текущего года жители региона держали на рублевых депозитах около 951,5 млрд рублей, что на 23,6% больше, чем в прошлом году. Эксперты также отмечают замедление в выдаче кредитов в середине прошлого года, отметили в сообщении.
Кроме того, эксперты заметили рост корпоративного кредитования к началу 2025 года. Специалисты считают, что это связано с увеличением обязательств крупного бизнеса. Число самарцев, держащих средства на вкладах, увеличивается из-за строгих кредитных условий.