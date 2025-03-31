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Самарцы держат на вкладах 951,5 млрд рублей

В Самарской области многие местные жители держат деньги на вкладах.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области рассмотрели популярность банковских вкладов среди местных жителей. Многие самарцы приняли решение держать деньги именно там, об этом сообщили эксперты Центробанка.

К началу текущего года жители региона держали на рублевых депозитах около 951,5 млрд рублей, что на 23,6% больше, чем в прошлом году. Эксперты также отмечают замедление в выдаче кредитов в середине прошлого года, отметили в сообщении.

Кроме того, эксперты заметили рост корпоративного кредитования к началу 2025 года. Специалисты считают, что это связано с увеличением обязательств крупного бизнеса. Число самарцев, держащих средства на вкладах, увеличивается из-за строгих кредитных условий.