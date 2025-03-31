Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России импортозаместили LED-модули для Lada Vesta

Производство светодиодных модулей, используемых в фарах Lada Vesta NG, освоило НПП «Лосев».

Источник: Пресс-служба АвтоВАЗа

«Модули фактически были “переизобретены”, чтобы не нарушать патенты немецкой Hella — прежнего поставщика», — пишет канал «Автопоток» со ссылкой на собеседника в научно-производственном предприятии.

На данный момент Lada Vesta NG является единственной моделью отечественной марки, которая комплектуется LED-фарами и фонарями.

Lada Iskra, готовящаяся к старту производства в апреле, получит галогеновую оптику, светодиодными будут лишь дневные ходовые огни. Зато у «Искры» будет другая опция, которой нет пока ни у одной «Лады».