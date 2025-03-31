В России импортозаместили LED-модули для Lada Vesta

«Модули фактически были “переизобретены”, чтобы не нарушать патенты немецкой Hella — прежнего поставщика», — пишет канал «Автопоток» со ссылкой на собеседника в научно-производственном предприятии.
На данный момент Lada Vesta NG является единственной моделью отечественной марки, которая комплектуется LED-фарами и фонарями.
Lada Iskra, готовящаяся к старту производства в апреле, получит галогеновую оптику, светодиодными будут лишь дневные ходовые огни. Зато у «Искры» будет другая опция, которой нет пока ни у одной «Лады».