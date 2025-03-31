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Почти 41 млн рублей направят на ремонт Канавинского моста

Власти Нижнего Новгорода выделяют 41,2 млн рублей на выполнение ремонтных работ на Канавинском мосту. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Проектом муниципального контракта предусмотрены различные виды работ на лево- и правобережных подходах к Канавинскому мосту, а также на самой переправе. Будущему подрядчику, в частности, предстоит выполнит ремонт парапетного ограждения, тротуарных консолей и подпорной стенки.

Кроме того, предусмотрены монтажные работы по замене электрики. Также не исключается выполнение локального ремонта дорожного покрытия моста.

Заявки от потенциальных участников принимаются до 7 апреля. Ремонт подпорной стенки нужно будет выполнить до 31 мая, а остальные виды работ — до 30 ноября 2025 года.

Ранее сообщалось, что на ремонт дорог в пяти районах Нижнего Новгорода выделено 130 млн рублей.