Почти 41 млн рублей направят на ремонт Канавинского моста

Проектом муниципального контракта предусмотрены различные виды работ на лево- и правобережных подходах к Канавинскому мосту, а также на самой переправе. Будущему подрядчику, в частности, предстоит выполнит ремонт парапетного ограждения, тротуарных консолей и подпорной стенки.
Кроме того, предусмотрены монтажные работы по замене электрики. Также не исключается выполнение локального ремонта дорожного покрытия моста.
Заявки от потенциальных участников принимаются до 7 апреля. Ремонт подпорной стенки нужно будет выполнить до 31 мая, а остальные виды работ — до 30 ноября 2025 года.
Ранее сообщалось, что на ремонт дорог в пяти районах Нижнего Новгорода выделено 130 млн рублей.