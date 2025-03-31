Ограничение на выпуск банковских карт введут в Казахстане

Согласно документу, казахстанцам в возрасте с 18 до 21 года хотят запретить выпускать или перевыпускать платежные карты онлайн. Для того чтобы получить новую карту, им нужно будет прийти в отделение банка.
Кроме этого, банкам хотят запретить дистанционно устанавливать деловые отношения с молодежью в возрасте до 21 года.
Другое новшество касается казахстанцев в возрасте от 14 до 18 лет: если они будут получать банковские услуги в интернете, то их операции должны будут обязательно подтверждать родители или другие законные представители.
Как отмечают разработчики, меры необходимы для защиты клиентов от мошенничества. Также для этого АРРФР обяжет банки хранить данные биометрии: фото и видео клиента — не менее 5 лет после окончания отношений с ним.
Также банки должны будут больше контролировать следующие категории клиентов:
- владельцев пяти и более карточек (от одного или нескольких банков);
- нерезидентов без вида на жительство и разрешения на постоянное проживание, не живущих в Казахстане;
- граждан в возрасте 14−25 лет без официального дохода, с подозрительными поступлениями крупных сумм не от родственников, с частыми переводами в адрес третьих лиц;
- получивших карточки через отделения банков или картоматы в приграничных районах.
Согласно идее разработчиков, банки второго уровня должны будут следить, чтобы клиент использовал один и тот же номер телефона и устройство, зарегистрированные в базе, для доступа к электронным услугам.
Клиенты, желающие выпустить очередную карту, должны будут указывать цель выпуска карты. А банки в свою очередь должны будут проверять соответствие операций указанной цели. Если цель и проводимые операции не совпадают, клиенту будут присваивать высокий уровень риска.