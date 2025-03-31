В МАРТ рассказали о результатах мониторинга цен на плодоовощную продукцию

Только за последнюю неделю в Могилеве установлено семь фактов реализации индивидуальными предпринимателями овощей и яблок по завышенным ценам. К примеру, в киоске на пр. Шмидта цена на огурцы превысила установленную на Br2,22, лук репчатый — на Br1, яблоки — на Br1,67. А за свеклу просили почти в два раза больше, чем разрешено.