В МАРТ рассказали о результатах мониторинга цен на плодоовощную продукцию

«Несмотря на то что регулирование цен на борщевой набор и яблоки свежие осуществляется государством уже не первый месяц, субъекты торговли по-прежнему продолжают допускать нарушения», — отметили в МАРТ.
Только за последнюю неделю в Могилеве установлено семь фактов реализации индивидуальными предпринимателями овощей и яблок по завышенным ценам. К примеру, в киоске на пр. Шмидта цена на огурцы превысила установленную на Br2,22, лук репчатый — на Br1, яблоки — на Br1,67. А за свеклу просили почти в два раза больше, чем разрешено.
Превышение розничных цен на огурцы и капусту белокочанную установлены также и в других объектах Могилева. Нарушителям выданы рекомендации. При добровольном устранении субъектом торговли выявленных нарушений в установленный срок меры ответственности применяться не будут, если такие случаи не повторятся, сообщили в МАРТ.
Предельные максимальные розничные цены на свежие картофель, белокочанную капусту, морковь, свеклу, лук, огурцы и яблоки в период с 29 октября по декабрь 2024 года и с января по май 2025 года установлены приложением 12 к постановлению Совета Министров от 19 октября 2022 года № 713 «О системе регулирования цен». Нарушение установленных предельных цен влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в двукратном размере от суммы завышения.
В Гродненской области также выявлены нарушения законодательства о ценообразовании. Отдельные фермерские хозяйства из Лидского и Ошмянского районов повысили отпускные цены на яблоки, свеклу, картофель и морковь без необходимого согласования с Гродненским облисполкомом. В результате экономический суд Гродненской области привлек нарушителей к административной ответственности, назначив штрафы в 5% стоимости реализованных товаров — Br1300 для одного хозяйства и Br400 для другого.
Работниками главного управления МАРТ по Витебской области проанализировали 40 процедур госзакупок плодоовощной продукции. Установлено, что одна из оптовых организаций при заполнении товарно-транспортных накладных не указала информацию об отпускной цене производителя (импортера) и размере оптовой надбавки. За это нарушение виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч.4 ст. 13.2 КоАП.
В Гомельской области выявлен факт превышения предельных максимальных отпускных цен при реализации плодоовощной продукции организациям, финансируемым из бюджета. Разница между фактическими отпускными ценами и установленными предельными максимальными составила Br2920. Экономический суд Гомельской области привлек хозяйство к административной ответственности с наложением штрафа в двукратном размере необоснованно полученной выручки — Br5841.