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Предприятия Москвы увеличили экспорт в Беларусь на 11%

МИНСК, 31 мар — Sputnik. По результатам 2024 года поставки предприятий Москвы на рынки стран СНГ выросли более чем на 15% по сравнению с данными 2023 года, а в Беларусь увеличились на 11%, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики правительства Москвы.

Источник: Sputnik.by

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание развитию торгового сотрудничества со странами СНГ. По итогам 2024 года около 17% столичных поставок в дружественные страны пришлось на Беларусь, 15% — на Казахстан, а доля Узбекистана составила 4% от совокупного несырьевого неэнергетического экспорта Москвы.

сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов

По сравнению с 2023 годом московский экспорт в Беларусь увеличился на 11%. Столичные предприятия в основном поставляют в страну продукцию строительной, легкой и фармацевтической отраслей промышленности. Кроме того, в Беларуси востребована столичная радиоэлектроника и радиолокационная аппаратура московского производства.

Поставки столичных предприятий в Казахстан выросли на 15%. В число экспортируемых товаров входят московская бытовая химия, средства личной гигиены, средства для волос, косметическая продукция, а также продукты питания, например колбасные и кондитерские изделия.

Объем московского экспорта в Узбекистан вырос почти на 20% по сравнению с 2023 годом. Помимо столичных лекарственных препаратов, продуктов питания и косметики, спросом в стране пользуются товары железнодорожного машиностроения и низковольтные электрораспределительные устройства.

Для продвижения столичной продукции на зарубежных рынках в 2019 году был создан центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности «Моспром». Одним из наиболее популярных инструментов поддержки традиционно считается байерская программа. Она дает возможность компаниям участвовать в международных отраслевых выставках и деловых миссиях, где проводятся встречи форматов B2B и B2G.

Специалисты центра поддержки экспорта «Моспром» сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности. В частности, на 2025 год уже запланированы бизнес-миссии в Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Армению, а также организация участия столичных предприятий в одной из крупнейших промышленных выставок в Узбекистане. Данные меры поддержки направлены на продвижение экспорта московской промышленной продукции за рубежом.

сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов

Для столичных предприятий инструменты поддержки центра «Моспром» открывают перспективы выхода на новые рынки, расширения ассортимента экспортируемой продукции, установления партнерских отношений и привлечения инвестиций.

Также московским экспортерам активно помогает государство. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.