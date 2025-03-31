Предприятия Москвы увеличили экспорт в Беларусь на 11%

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание развитию торгового сотрудничества со странами СНГ. По итогам 2024 года около 17% столичных поставок в дружественные страны пришлось на Беларусь, 15% — на Казахстан, а доля Узбекистана составила 4% от совокупного несырьевого неэнергетического экспорта Москвы.
По сравнению с 2023 годом московский экспорт в Беларусь увеличился на 11%. Столичные предприятия в основном поставляют в страну продукцию строительной, легкой и фармацевтической отраслей промышленности. Кроме того, в Беларуси востребована столичная радиоэлектроника и радиолокационная аппаратура московского производства.
Поставки столичных предприятий в Казахстан выросли на 15%. В число экспортируемых товаров входят московская бытовая химия, средства личной гигиены, средства для волос, косметическая продукция, а также продукты питания, например колбасные и кондитерские изделия.
Объем московского экспорта в Узбекистан вырос почти на 20% по сравнению с 2023 годом. Помимо столичных лекарственных препаратов, продуктов питания и косметики, спросом в стране пользуются товары железнодорожного машиностроения и низковольтные электрораспределительные устройства.
Для продвижения столичной продукции на зарубежных рынках в 2019 году был создан центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности «Моспром». Одним из наиболее популярных инструментов поддержки традиционно считается байерская программа. Она дает возможность компаниям участвовать в международных отраслевых выставках и деловых миссиях, где проводятся встречи форматов B2B и B2G.
Специалисты центра поддержки экспорта «Моспром» сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности. В частности, на 2025 год уже запланированы бизнес-миссии в Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Армению, а также организация участия столичных предприятий в одной из крупнейших промышленных выставок в Узбекистане. Данные меры поддержки направлены на продвижение экспорта московской промышленной продукции за рубежом.
Для столичных предприятий инструменты поддержки центра «Моспром» открывают перспективы выхода на новые рынки, расширения ассортимента экспортируемой продукции, установления партнерских отношений и привлечения инвестиций.
Также московским экспортерам активно помогает государство. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.