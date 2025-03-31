Предприятия Москвы увеличили экспорт в Беларусь на 11%

Специалисты центра поддержки экспорта «Моспром» сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности. В частности, на 2025 год уже запланированы бизнес-миссии в Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Армению, а также организация участия столичных предприятий в одной из крупнейших промышленных выставок в Узбекистане. Данные меры поддержки направлены на продвижение экспорта московской промышленной продукции за рубежом.