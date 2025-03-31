Средняя зарплата в малых городах Челябинской области составила 60 тысяч рублей

По данным составителей списка, средняя зарплата в малом городе на Южном Урале равняется 60,1 тыс. рублей. Это 81,9% от зарплаты в крупных городах региона. На месячный заработок можно купить ровно три фиксированных набора товаров и услуг (в такой набор входит, например, полтора килограмма говядины с костями, 200 граммов сливочного масла, 7 килограммов ржаного или ржано-пшеничного хлеба, 1,75 килограмма яблок, 13 поездок в городском автобусе, месячный платеж за газоснабжение).