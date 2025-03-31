Средняя зарплата в малых городах Челябинской области составила 60 тысяч рублей

Челябинская область заняла 23-е место среди российских регионов по уровню зарплат в средних и малых городах. Рейтинг опубликован «РИА Новости».
По данным составителей списка, средняя зарплата в малом городе на Южном Урале равняется 60,1 тыс. рублей. Это 81,9% от зарплаты в крупных городах региона. На месячный заработок можно купить ровно три фиксированных набора товаров и услуг (в такой набор входит, например, полтора килограмма говядины с костями, 200 граммов сливочного масла, 7 килограммов ржаного или ржано-пшеничного хлеба, 1,75 килограмма яблок, 13 поездок в городском автобусе, месячный платеж за газоснабжение).
Первое место в рейтинге досталось Ямало-Ненецкому автономному округу. Там на среднюю зарплату в 146,2 тыс. рублей жители малых городов могут купить 5,52 набора продуктов.
Свердловская область на 26-м месте, средняя зарплата там выше, чем в Челябинской области — 64,7 тыс. рублей, но ее хватает только на 2,95 набора продуктов.
На последней строчке рейтинга Чеченская республика, где в малых городах получают в среднем по 29,8 тыс. рублей в месяц. Этого достает на покупку 1,45 набора товаров и услуг.