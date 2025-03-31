Новый глава Минской области не аграрий? Оказалось, и в Минэнерго есть высокие надои, которые оценил Лукашенко

«Областного центра у вас нет. Но у вас есть крупные города. У вас есть агрогородки. Их надо просто привести в порядок. Ну, а если у тебя в Минской области будут все хозяйства, как “Газовик-Сипаково”, мне больше от тебя ничего не надо. Вот надо, чтобы были такие хозяйства», — сказал глава государства.
В качестве положительного момента он отметил, что хозяйство вышло на самоокупаемость, а не показывает высокие результаты за счет дотаций энергетиков.
Как доложил Алексей Кушнаренко, всего в системе Министерства энергетики есть 15 сельскохозяйственных филиалов: «На сегодняшний день 86 тыс. у нас крупного рогатого скота. Из них 20 тыс. коров. Что касается земель, 83 тыс. га сельхозугодий, 63 тыс. га пашни. Доим мы в среднем по Министерству энергетики 8300 кг за прошлый год».
«Хороший», — оценил показатель надоев глава государства.
Алексей Кушнаренко также рассказал, что урожайность зерновых в среднем по 15 хозяйствам составила 43 ц/га.
«Вот в Минской области если ты это выдашь — все, больше ничего не надо. Именно такой должен быть уровень производства, как в этих 15 твоих хозяйствах. Ну что еще больше надо? Человек окунулся в эту сферу», — сказал Президент.
Александр Лукашенко в этой связи высказался о политике по объединению и укрупнению хозяйств. Он отметил, что часто это дает в лучшем случае половину ожидаемого эффекта. Но есть позитивный опыт, когда хозяйства отдаются в ведение крупных предприятий и организаций. «Если крепкие вот такие, как энергетики, промышленные предприятия возьмут эти хозяйства, земли, я уверен, будет результат. Этот опыт в Минской области можно применять. Тем более у тебя есть этот опыт», — отметил глава государства.
Он также заявил, что на примере Гродненской и Минской областей хочет посмотреть, что получится, когда регион будет возглавлять не специалист именно в аграрной сфере. «Хотя и Караев (Юрий Караев, который возглавил Гродненскую область. — Прим. БЕЛТА) столкнулся с сельским хозяйством, пять лет помощником работал. Все говорят, что он там любил сельское хозяйство», — сказал Александр Лукашенко.
Президент высказал мнение, что Алексею Кушнаренко в целом не чуждо сельское хозяйство: «Я по глазам заметил. С тех пор я присматриваюсь к твоей работе и подумал о том, что вот эти простые деревенские трудяги — это как раз тебе будет по душе».
Но, предупредил Президент, главное — это результат: «Еще одна такая “акалічнасць” (обстоятельство. — Прим. БЕЛТА), как говорят в Беларуси: у нас в характере войти в ситуацию, пожалеть и прочее. Да, мы будем входить в ситуацию аграриев и их жалеть, но нужен результат».
«Это же не дело, что мне вот докладывают: сокращается численность (это как у всех) — рост падежа крупного рогатого скота. Вот я уверен, что ты этому внимание будешь уделять серьезное. Потому что это не в твоем характере (допускать такие недочеты. — Прим. БЕЛТА). Валовой сбор надо 3 млн т иметь», — обратил внимание глава государства на недостатки в регионе.