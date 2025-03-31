Новый глава Минской области не аграрий? Оказалось, и в Минэнерго есть высокие надои, которые оценил Лукашенко

«Областного центра у вас нет. Но у вас есть крупные города. У вас есть агрогородки. Их надо просто привести в порядок. Ну, а если у тебя в Минской области будут все хозяйства, как “Газовик-Сипаково”, мне больше от тебя ничего не надо. Вот надо, чтобы были такие хозяйства», — сказал глава государства.