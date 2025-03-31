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Российская компания планирует открыть производство сэндвич-панелей в Ферганской области

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Российская компания «Технопан» планирует рассмотреть возможность открытия производства сэндвич-панелей в Ферганской области, сообщает ИА «Дунё».

Источник: ООО "Технопан"

Об этом шла речь в ходе визита узбекской делегации в Новосибирск и встречи с ведущими представителями бизнес-сообщества российского региона.

Стороны обсудили перспективные направления взаимодействия в экономике, промышленности, строительстве и сфере переработки сельхозпродукции.

В настоящее время в Ферганской области реализуется около 180 инвестиционных проектов с участием России, на данный момент привлечено около 700 миллионов долларов США российских инвестиций.

говорится в сообщении

Особый интерес у новосибирских предпринимателей вызвала информация о благоприятных условиях для работы иностранных инвесторов, в том числе на территории СЭЗ «Коканд», и порядке вхождения на рынок Узбекистана.

По словам президента клуба инвесторов Сибири, Урала и Дальнего Востока Андрея Заворина, помимо бизнес-миссии из числа новосибирских предпринимателей в сфере IT-технологий, которая приедет в Ташкент 4—8 апреля, будет сформирована и новая бизнес-миссия для переговоров в Ферганской области в конце мая.

Члены узбекской делегации также посетили новый Оптово-распределительный Центр «Азия-Сибирь» площадью более 128 гектаров, где обсудили вопросы наращивания поставок плодоовощной продукции из Ферганской области в Россию.