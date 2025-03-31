Российская компания планирует открыть производство сэндвич-панелей в Ферганской области

По словам президента клуба инвесторов Сибири, Урала и Дальнего Востока Андрея Заворина, помимо бизнес-миссии из числа новосибирских предпринимателей в сфере IT-технологий, которая приедет в Ташкент 4—8 апреля , будет сформирована и новая бизнес-миссия для переговоров в Ферганской области в конце мая.