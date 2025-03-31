Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске производителей алкоголя обвиняют в колоссальной неуплате налогов

Эта сумма превышает 800 млн рублей.

Прокуратура Омской области сообщает в понедельник, 31 марта 2025 года, о вынесении обвинения по уголовному делу в отношении директора и фактического руководителя организации, осуществлявшей производство алкогольной продукции. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

"По версии следствия, в период с февраля 2016 года по март 2019 года обвиняемые представляли в налоговый орган заведомо ложные сведения об объемах произведенного и реализованного через оптовую сеть в регионах России пива и пивных напитков.

Таким образом они не отразили в налоговых декларациях более 31 млн литров проданной алкогольной продукции, уклонились от уплаты акциза и налогов на общую сумму более 813 млн рублей", — передает ведомство.

По мнению автора, это колоссальная сумма неуплаты налогов.

Суд, как заявляется, наложил арест на имущество обвиняемых и аффилированных с ними юридических лиц на общую сумму свыше 910 млн рублей. Их позиция не приводится.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Омска для рассмотрения по существу.