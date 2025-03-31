В Самаре отремонтируют Красноглинское и Волжское шоссе

«В перечень объектов ремонта включены Красноглинское и Волжское шоссе. Это наиболее нагруженные участки дорог в городе, среднесуточная интенсивность которых составляет от 40 до 95 тысяч автомобилей в сутки», — рассказали в региональном правительстве.