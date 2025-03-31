В Калининграде на ул. Коммунальной капитально отремонтируют знаменитый дом с хаусмарками

Фасад дома № 67−105 на улице Коммунальной в Калининграде отремонтируют. Жилое здание построено в 1924 году и известно, в первую очередь, своими хаусмарками, которыми украшены входные группы. Среди символов можно увидеть птицу, рыбу, коня, солнце, виноград, лань, сову, охотника с псом.