В Калининграде на ул. Коммунальной капитально отремонтируют знаменитый дом с хаусмарками

Фасад дома № 67−105 на улице Коммунальной в Калининграде отремонтируют. Жилое здание построено в 1924 году и известно, в первую очередь, своими хаусмарками, которыми украшены входные группы. Среди символов можно увидеть птицу, рыбу, коня, солнце, виноград, лань, сову, охотника с псом.
Как рассказали в Фонде капремонта, удалось обнаружить и скрытые хаусмарки, залепленные штукатуркой.
«Каждую деталь бережно очистим, восстановим там, где это потребуется, и гидрофобизируем», — сказали в Фонде.
Предстоят и работы по восстановлению крылец и кованых ограждений. Металлические двери и окна в местах общего пользования заменят.