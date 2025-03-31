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В Калининграде на ул. Коммунальной капитально отремонтируют знаменитый дом с хаусмарками

Уникальному зданию уже больше 100 лет.

Источник: Фонд капремонта Калининградской области

Фасад дома № 67−105 на улице Коммунальной в Калининграде отремонтируют. Жилое здание построено в 1924 году и известно, в первую очередь, своими хаусмарками, которыми украшены входные группы. Среди символов можно увидеть птицу, рыбу, коня, солнце, виноград, лань, сову, охотника с псом.

Как рассказали в Фонде капремонта, удалось обнаружить и скрытые хаусмарки, залепленные штукатуркой.

«Каждую деталь бережно очистим, восстановим там, где это потребуется, и гидрофобизируем», — сказали в Фонде.

Предстоят и работы по восстановлению крылец и кованых ограждений. Металлические двери и окна в местах общего пользования заменят.