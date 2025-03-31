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Беларусь проведет переговоры с Россией о строительстве второй АЭС

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Тема возможного строительства второй АЭС в Беларуси очень плотно обсуждается на самом высоком уровне, сообщил новый министр энергетики Денис Мороз, который был назначен на должность в понедельник.

Источник: Sputnik.by

Он отметил, что президенты Беларуси и России обсуждали данную тему во время недавнего визита белорусского лидера в Москву.

Александр Григорьевич говорил об этом и в Совете Федерации. В настоящее время ведется подготовка к техническим переговорам с Россией о строительстве в Беларуси второй атомной электростанции.

сказал Мороз, его слова передает БелТА

По его словам, во время переговоров будут обсуждаться параметры, стоимость и другие условия, при которых реализация этого объекта будет возможна.

В ближайшее время ведомство представит доклад для главы государства о строительстве второй АЭС.

АЭС номер два

В январе этого года в Минэнергетики сообщали, что к финишу подходит разработка технико-экономического обоснования строительства АЭС № 2 или еще одного блока на действующей станции в Островце.

Была проведена детальная работа с Академией наук, с российскими партнерами, с госкорпорацией «Росатом», с Минэнерго России о том, при каких условиях, при каких параметрах вторая АЭС может быть интегрирована в энергосистему республики.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая 14 марта в Совете Федерации РФ, заявил, что Минск обратился с просьбой к россиянам при возможности возвести в республике вторую атомную электростанцию. По его словам, объект может быть построен на восточных границах страны.