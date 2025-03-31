Беларусь проведет переговоры с Россией о строительстве второй АЭС

Он отметил, что президенты Беларуси и России обсуждали данную тему во время недавнего визита белорусского лидера в Москву.
Александр Григорьевич говорил об этом и в Совете Федерации. В настоящее время ведется подготовка к техническим переговорам с Россией о строительстве в Беларуси второй атомной электростанции.
По его словам, во время переговоров будут обсуждаться параметры, стоимость и другие условия, при которых реализация этого объекта будет возможна.
В ближайшее время ведомство представит доклад для главы государства о строительстве второй АЭС.
АЭС номер два
В январе этого года в Минэнергетики сообщали, что к финишу подходит разработка технико-экономического обоснования строительства АЭС № 2 или еще одного блока на действующей станции в Островце.
Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая 14 марта в Совете Федерации РФ, заявил, что Минск обратился с просьбой к россиянам при возможности возвести в республике вторую атомную электростанцию. По его словам, объект может быть построен на восточных границах страны.