Евразийский банк прогнозирует рост зарплат в Беларуси в 2025 году

Сообщается, что в Беларуси работодатели предлагают больше вакансий и повышают зарплаты. По данным специалистов, в феврале 2025 года число занятых увеличилось на 0,1% год к году впервые за последние десять лет. Также говорится, что высокий спрос на рабочую силу по-прежнему остается.