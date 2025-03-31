Евразийский банк прогнозирует рост зарплат в Беларуси в 2025 году. Это следует из еженедельного макрообзора Евразийского банка развития.
Сообщается, что в Беларуси работодатели предлагают больше вакансий и повышают зарплаты. По данным специалистов, в феврале 2025 года число занятых увеличилось на 0,1% год к году впервые за последние десять лет. Также говорится, что высокий спрос на рабочую силу по-прежнему остается.
Аналитики добавляют, что число вакансий увеличивается. Данный фактор поддерживает повышение оплаты труда.
«В реальном заработная плата увеличилась на 11,1% г/г в феврале после 13,5% г/г в январе», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в бюджетном секторе зарплаты выросли на 12% год к году. Специалисты ЕАБР ожидают и далее увеличение зарплат. Они поясняют, что этому будут способствовать «высокая конкуренция за кадры и запланированное в бюджете повышение оплаты труда в государственном секторе».
Ранее Минтруда сказало, кто может получить рабочие места с компенсацией в 726 рублей.
Тем временем Минобразования сообщило, что ряд бюджетников получат доплаты к зарплате до 35% в Беларуси.
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