В Калининградской области намерены закрыть полигон ТБО в Круглово

Параллельно с оптимизацией действующей системы идет строительство нового полигона в Корнево, которое осуществляется на основе концессионного соглашения. Планируется, что объект начнет работу в 2026 году, а современный мусоросортировочный комплекс будет введен в эксплуатацию годом позже. Географическое расположение нового полигона — близость к Калининграду и прибрежным городам — позволит оптимизировать логистику и сделать систему обращения с отходами более эффективной.