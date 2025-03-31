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В Калининградской области намерены закрыть полигон ТБО в Круглово

В Калининградской области готовится масштабная реформа системы обращения с твердыми бытовыми отходами.

Источник: Янтарный край

К середине 2025 года планируется закрыть полигон ТБО в Круглово, который в настоящее время функционирует как резервный объект. После закрытия в регионе останутся действующими два полигона — в Барсуковке Советского округа и в Жаворонково Гусевского округа.

Особое внимание уделяется экологическому аспекту — все закрытые объекты подлежат обязательной рекультивации. В частности, уже ведется подготовка документации для восстановления территории бывшего полигона «Радуга» под Гвардейском.

Параллельно с оптимизацией действующей системы идет строительство нового полигона в Корнево, которое осуществляется на основе концессионного соглашения. Планируется, что объект начнет работу в 2026 году, а современный мусоросортировочный комплекс будет введен в эксплуатацию годом позже. Географическое расположение нового полигона — близость к Калининграду и прибрежным городам — позволит оптимизировать логистику и сделать систему обращения с отходами более эффективной.

Эти изменения являются частью масштабной программы по совершенствованию системы управления отходами в регионе, направленной на повышение экологической безопасности и эффективности утилизации мусора.