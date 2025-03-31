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Около 1,3 тыс. участков в Минске не подпадут под земельную амнистию

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Нелегализованными в столице остаются около 40% участков, использование которых не было официально оформлено, сообщила председатель комитета землеустройства Мингорисполкома Наталья Тюптенкова на семинаре в Палате представителей, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

При этом 52% таких участков в городе легализованы. Также более чем по 900 участкам идет процесс оформления.

По 1300 участкам сегодня нет правовых оснований (для легализации — Sputnik).

добавила Тюптенкова

Еще по 2850 участкам власти «отрабатывают с гражданами вопросы».

Основная проблема при легализации в Минске — это высокая стоимость.

Когда к тебе на прием приходят люди, ты им насчитываешь размер средств, которые они должны заплатить — даже с сегодняшним двухлетним периодом рассрочки неподъемная сумма для граждан.

отметила председатель комитета

Она также назвала диапазоны кадастровой стоимости земли в столице.

В жилой усадебной зоне самые дорогие участки — в Центральном районе, где сумма на один «квадрат» может достигать 531,9 рубля. Самый низкий максимум — в Заводском районе (240,31 рубля).

В общественно-деловой зоне самый большой максимум кадастровой стоимости в Октябрьском, Московском, Ленинском и Центральном районах (до 1340,96 рубля). В этом отношении Заводской район тоже самый дешевый. «Потолок» равен 735,16 рубля.

От кадастровой стоимости зависит налог, а также сумма, которую платят при легализации участка во время земельной амнистии. Она действует до 1 января 2028 года. Тот, кто хочет узаконить самовольно занятый участок, должен успеть начать процедуру до указанной даты.