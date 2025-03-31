Около 1,3 тыс. участков в Минске не подпадут под земельную амнистию

При этом 52% таких участков в городе легализованы. Также более чем по 900 участкам идет процесс оформления.
По 1300 участкам сегодня нет правовых оснований (для легализации — Sputnik).
Еще по 2850 участкам власти «отрабатывают с гражданами вопросы».
Основная проблема при легализации в Минске — это высокая стоимость.
Когда к тебе на прием приходят люди, ты им насчитываешь размер средств, которые они должны заплатить — даже с сегодняшним двухлетним периодом рассрочки неподъемная сумма для граждан.
Она также назвала диапазоны кадастровой стоимости земли в столице.
В жилой усадебной зоне самые дорогие участки — в Центральном районе, где сумма на один «квадрат» может достигать 531,9 рубля. Самый низкий максимум — в Заводском районе (240,31 рубля).
В общественно-деловой зоне самый большой максимум кадастровой стоимости в Октябрьском, Московском, Ленинском и Центральном районах (до 1340,96 рубля). В этом отношении Заводской район тоже самый дешевый. «Потолок» равен 735,16 рубля.
От кадастровой стоимости зависит налог, а также сумма, которую платят при легализации участка во время земельной амнистии. Она действует до 1 января 2028 года. Тот, кто хочет узаконить самовольно занятый участок, должен успеть начать процедуру до указанной даты.