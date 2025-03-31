Две планёрки в неделю проводят на станции метро «Спортивная» в Новосибирске

На станции метро «Спортивная» в Новосибирске продолжаются работы. Специалисты монтируют и настраивают инженерные системы и платформенные двери. Подробнее о ходе работ на объекте рассказал мэр Максим Кудрявцев в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области.
— На строительной площадке от подрядчиков в среднем присутствует 20 человек, от заказчика — 5 человек. Еженедельно проводятся две планерки на станции, — сообщил Максим Кудрявцев.
Ранее КП-Новосибирск писала, что Новосибирск объявит новый конкурс на достройку станции метро «Спортивная».