Две планёрки в неделю проводят на станции метро «Спортивная» в Новосибирске

На станции метро «Спортивная» в Новосибирске продолжаются работы. Специалисты монтируют и настраивают инженерные системы и платформенные двери. Подробнее о ходе работ на объекте рассказал мэр Максим Кудрявцев в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области.