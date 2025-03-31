Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две планёрки в неделю проводят на станции метро «Спортивная» в Новосибирске

В среднем ежедневно на площадке работают 25 человек.

Источник: мэрия Новосибирска

На станции метро «Спортивная» в Новосибирске продолжаются работы. Специалисты монтируют и настраивают инженерные системы и платформенные двери. Подробнее о ходе работ на объекте рассказал мэр Максим Кудрявцев в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области.

— На строительной площадке от подрядчиков в среднем присутствует 20 человек, от заказчика — 5 человек. Еженедельно проводятся две планерки на станции, — сообщил Максим Кудрявцев.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Новосибирск объявит новый конкурс на достройку станции метро «Спортивная».