С 1 апреля в Башкирии заработает новая программа семейной ипотеки

Для участия в программе установлены определенные требования: приобретаемое жилье должно находиться в домах, построенных не ранее 2005 года и не имеющих статуса аварийных. Важным условием является наличие в семье хотя бы одного ребенка дошкольного возраста (до шести лет). Льготная ставка действует на весь срок кредитования, однако воспользоваться программой можно только однократно.