С 1 апреля в Башкирии заработает новая программа семейной ипотеки

С 1 апреля жители Башкирии получили возможность приобретать вторичное жилье по льготной ставке 6% годовых в рамках обновленной программы семейной ипотеки. В перечень вошли 14 городов республики, где на текущий момент ведется строительство не более двух многоквартирных домов.
Для участия в программе установлены определенные требования: приобретаемое жилье должно находиться в домах, построенных не ранее 2005 года и не имеющих статуса аварийных. Важным условием является наличие в семье хотя бы одного ребенка дошкольного возраста (до шести лет). Льготная ставка действует на весь срок кредитования, однако воспользоваться программой можно только однократно.
Список городов-участников включает Агидель, Баймак, Белорецк, Бирск, Благовещенск, Давлеканово, Ишимбай, Мелеуз, Туймазы, Янаул, Кумертау, Межгорье, Сибай и Салават. При этом крупные населенные пункты с активным жилищным строительством — Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск и Октябрьский — в программу не вошли.
Отдельно стоит отметить изменения в правилах использования материнского капитала: теперь при покупке жилья потребуется предоставить документ, подтверждающий пригодность дома для постоянного проживания. Эти нововведения вступили в силу с начала 2025 года.