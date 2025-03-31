Абонентская плата за телефон и стоимость разговоров дорожают в Беларуси. Подробности опубликованы на официальном сайте предприятия «Белтелеком».
В сообщении сказано, что с 8 апреля 2025 года будет повышен ряд тарифов как для физических, так и для юридических лиц. В частности, увеличится абонентская плата за основной стационарный телефон. Речь идет про подорожание до 4,05 рублей. Кроме того, стоимость минуты разговора вырастет до 0,85 рубля. Подробнее с тарифами можно ознакомиться здесь.
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