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Абонентская плата за телефон и стоимость разговоров дорожают в Беларуси

В Беларуси станут дороже стоимость разговоров и плата за телефон.

Источник: Комсомольская правда

Абонентская плата за телефон и стоимость разговоров дорожают в Беларуси. Подробности опубликованы на официальном сайте предприятия «Белтелеком».

В сообщении сказано, что с 8 апреля 2025 года будет повышен ряд тарифов как для физических, так и для юридических лиц. В частности, увеличится абонентская плата за основной стационарный телефон. Речь идет про подорожание до 4,05 рублей. Кроме того, стоимость минуты разговора вырастет до 0,85 рубля. Подробнее с тарифами можно ознакомиться здесь.

Ранее мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 апреля 2025 года: вырастет арендная величина, большие выходные, базовый тариф и другие важные новшества мобильных операторов.

Тем временем Кочанова высказалась о повышении пенсионного возраста в Беларуси.

А еще синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ливней 1 апреля в Беларуси.