Абонентская плата за телефон и стоимость разговоров дорожают в Беларуси

В сообщении сказано, что с 8 апреля 2025 года будет повышен ряд тарифов как для физических, так и для юридических лиц. В частности, увеличится абонентская плата за основной стационарный телефон. Речь идет про подорожание до 4,05 рублей. Кроме того, стоимость минуты разговора вырастет до 0,85 рубля. Подробнее с тарифами можно ознакомиться здесь.