В Пермском крае ищут подрядчика для строительства общественного центра

В Перми объявлены торги на создание проектной документации, выполнение инженерных изысканий и строительство здания для общественного центра на улице Промысловой в поселке Голый Мыс. Земельный участок площадью 2000 квадратных метров находится в муниципальной собственности. Общая стоимость контракта составляет 30,1 миллиона рублей. Об этом сообщает «Business Class».
Ожидаемая площадь одноэтажного здания общественного центра — 364 квадратных метра. В проекте необходимо предусмотреть главный вход с пандусом для людей с ограниченными возможностями. Вместимость здания будет составлять 49 человек. Внутри разместятся актовый зал с сценой, кабинеты для работы ТОС, совета ветеранов, кружков и НКО, а также помещение для приема граждан участковым уполномоченным с отдельным входом. Также предусмотрены фойе, гардеробная, туалет, включая доступ для маломобильных групп, и технические помещения.
Подрядчик должен будет организовать благоустройство территории, включая тротуары, проезды, бетонные площадки для мусора, чистки ковров и сушки белья, озеленение, а также подключение здания к внешним инженерным коммуникациям.
Работы должны быть завершены к 30 декабря 2025 года.