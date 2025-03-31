В Пермском крае ищут подрядчика для строительства общественного центра

Ожидаемая площадь одноэтажного здания общественного центра — 364 квадратных метра. В проекте необходимо предусмотреть главный вход с пандусом для людей с ограниченными возможностями. Вместимость здания будет составлять 49 человек. Внутри разместятся актовый зал с сценой, кабинеты для работы ТОС, совета ветеранов, кружков и НКО, а также помещение для приема граждан участковым уполномоченным с отдельным входом. Также предусмотрены фойе, гардеробная, туалет, включая доступ для маломобильных групп, и технические помещения.