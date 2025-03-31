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На каких 36-ти омских автобусах с 1 апреля изменится стоимость проезда

Омскоблавтотранс предупредил пассажиров об изменении расписания и стоимости проезда на ряде маршрутов со вторника, 1 апреля 2025 года.

Изменения коснутся маршрутов № 136, 330, 337, 324, 328, 342, 102, 116, 123, 128, 138, 126, 132, 154, 332, 333, 355, 356, 204, 1038, 1071, 1088, 1091, 1096, 1101, 1103, 1118, 1121, 1122, 1140, 1157, 1320, 1340, 197, 343, 1053.

Так, в автобусе № 136 «Омск (21-я Амурская) — Ракитинка (п. Хвойный)» билет будет стоить в черте города 40 рублей, до села Пушкино — 55 рублей, до Ракитинки — 70 рублей, до Хвойного — 110 рублей. А от ж/д вокзала до Рактинки можно добраться автобусом № 154 за 43 рубля.

На маршруте № 330 «21-я Амурская — Андреевка» проезд обойдется также в 40 рублей в черте города и 80 рублей до Андреевки.

Маршрутка № 355 от «Дома туриста» в Омске до Петровки будет стоить 116 рублей. Автобус № 128 из Омска повезет пассажиров до Лузино за 73 рубля, до поселка Степной — за 156 рублей.

Проезд маршрутом № 1340 «Колосовка — Омск» обойдется в 678 рублей за полный маршрут. На автобусе № 1157 «Омск — Оконешниково» проезд по всему маршруту обойдется в 415 рублей.

На автобус № 1122 «Омск — Муромцево» билет будет стоить 657 рублей.