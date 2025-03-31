На каких 36-ти омских автобусах с 1 апреля изменится стоимость проезда

Так, в автобусе № 136 «Омск (21-я Амурская) — Ракитинка (п. Хвойный)» билет будет стоить в черте города 40 рублей, до села Пушкино — 55 рублей, до Ракитинки — 70 рублей, до Хвойного — 110 рублей. А от ж/д вокзала до Рактинки можно добраться автобусом № 154 за 43 рубля.