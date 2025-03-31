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В Волгограде возле онкоцентра построят корпус радионуклидной терапии

Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию на возведение отделения радионуклидной терапии и диагностики в Волгоградском областном клиническом онкологическом диспансере.

Волгоградский онкологический центр функционирует в регионе с 1947 года. Сегодня это современное учреждение, где постоянно внедряются новые технологии и устанавливается инновационное оборудование.

В скором времени здесь начнется строительство еще одного корпуса, где расположится отделение радионуклидной терапии и диагностики.

Согласно информации Главгосэкспертизы России, здание будет иметь несколько уровней, высота которых будет варьироваться от одного до двух этажей. Основной акцент будет сделан на комфорте пациентов и их сопровождающих, а также на безопасности.

Общая площадь здания составит почти 6500 кв. м. В нем будет девять коек для проходящих терапию пациентов и одна койка в дневном стационаре. Ежегодно здесь смогут проходить лечение до 800 человек.

В соответствии с проектом здание будет включать в себя различные функциональные блоки: административный, циклотронно-радиохимический, для специальной очистки жидких радиоактивных отходов, общие и вспомогательные помещения. Также предусматриваются блоки для радионуклидной диагностики (ПЭТ/КТ, ОФЭКТ/КТ) и терапии.

Кроме того, планируется построить КПП, котельную, трансформаторную подстанцию и другие вспомогательные объекты с коммуникациями.

Добавим, в Волгоградской области согласно задачам, поставленным губернатором Андреем Бочаровым, развитию эффективной системы онкологической помощи уделяется огромное внимание.

В частности, на развитие онкологической службы, как пишет «Волгоградская правда.ру», с 2019 года было выделено 8 млрд рублей. В регионе создана сеть амбулаторных онкологических центров, открыта новая поликлиника в Урюпинске.

Также были построены консультативно-диагностический и радиотерапевтический корпуса областного онкологического диспансера в Волгограде. Организованы отделения паллиативной помощи и реабилитации, проведена модернизация основных блоков и корпусов клиники.

Стоит отметить, что благодаря развитой системе амбулаторной онкологической помощи в 2024 году у 65% из 108 800 жителей Волгоградской области, обратившихся к врачам, новообразования были выявлены на ранних стадиях.