В Казахстане предлагают усилить контроль за некоторыми банковскими картами

Поправки подготовило Агентство по регулированию и развитию финрынка.
Цель — исключить риски, связанные с незаконным оборотом наркотиков, организацией финпирамид и переводами денег в интернет-казино.
Банкам предлагается усиленно мониторить клиентов:
- держателей платежных карточек, выпущенных в приграничных районах,
- нерезидентов, не имеющих вид на жительство либо разрешение на постоянное проживание,
- держателей 5 платежных карточек, выпущенных разными банками,
- клиентов в возрасте от 14 до 25 лет в случае отсутствия официальных источников доходов и проведении внутристрановых и трансграничных переводов.