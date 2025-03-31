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В Казахстане предлагают усилить контроль за некоторыми банковскими картами

АЛМАТЫ, 31 мар — Sputnik. В Казахстане предлагают усилить контроль за картами нерезидентов и держателями карт, выпущенных в приграничных регионах.

Источник: Sputnik.kz

Поправки подготовило Агентство по регулированию и развитию финрынка.

Цель — исключить риски, связанные с незаконным оборотом наркотиков, организацией финпирамид и переводами денег в интернет-казино.

Банкам предлагается усиленно мониторить клиентов:

  • держателей платежных карточек, выпущенных в приграничных районах,
  • нерезидентов, не имеющих вид на жительство либо разрешение на постоянное проживание,
  • держателей 5 платежных карточек, выпущенных разными банками,
  • клиентов в возрасте от 14 до 25 лет в случае отсутствия официальных источников доходов и проведении внутристрановых и трансграничных переводов.