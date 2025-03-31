В Омске ввели в эксплуатацию новый склад готовой продукции. По данным пресс-службы мэрии, он построен в Кировском округе на улице 2-я Казахстанская. Объект площадью 1 221,7 кв. м. предназначен для хранения металлической продукции.
Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта выдал департамент архитектуры и градостроительства администрации города Омска.
В феврале разрешение на ввод в эксплуатацию ввели новый склад на улице 22 Партсъезда в Амурском посёлке.
На прошлой неделе стало известно о планах инвесторов из Узбекистана вложить в строительство логистического центра «Фрут-Сити» более 700 млн руб. Его планируется возвести в селе Троицкое Омского района.