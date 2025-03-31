Содержание Заозерского кладбища в Перми оценили в 33,9 млн рублей

Согласно условиям технического задания, работы необходимо провести на площади более 4 га. Подрядчику предстоит выкорчевать пни, вырубить деревья, обрезать сучки, засыпать траншеи и котлованы, собрать и утилизировать отходы. Завершить все работы планируется до 15 октября текущего года.