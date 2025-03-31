Содержание Заозерского кладбища в Перми оценили в 33,9 млн рублей

В Перми ищут подрядчика для содержания территории Заозерского кладбища. На эти цели выделено около 33,9 млн рублей. Соответствующая закупка размещена на портале госзакупок.
Согласно условиям технического задания, работы необходимо провести на площади более 4 га. Подрядчику предстоит выкорчевать пни, вырубить деревья, обрезать сучки, засыпать траншеи и котлованы, собрать и утилизировать отходы. Завершить все работы планируется до 15 октября текущего года.
В конкурсной документации сказано, что целью оказания услуг является подготовка площадей для захоронения умерших. Заказчиком выступает МКУ «Пермблагоустройство».