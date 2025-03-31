Инвестстратег Бахтин: перед майскими праздниками доллар будет стоить 90 рублей

"У рубля есть шансы развить новый виток укрепления в том случае, если деэскалация реально будет достигнута. Доллар на какое-то время может отойти ниже 80 рублей, евро — под 90 рублей, а юань — опуститься к 11 рублям. Однако геополитика — иррациональный и трудно прогнозируемый фактор. Мы можем увидеть и обратную динамику по валютам с движением доллара ближе к 90 рублям, евро — 95 рублям, юаня — 12 рублям. И пока мы склонны считать базовым именно второй сценарий.