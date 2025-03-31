В Ростове крупный производитель одежды займется выпуском обуви и часов

Под этим фирменным знаком, созвучным с названием одной из улиц донской столицы, бизнесмен сможет выпускать одежду, обувь, часы, ювелирные украшения, вести торговлю в интернет.
Примечательно, что владелец Elis Fashion Russ Александр Еремеев пытался зарегистрировать новый бренд с 2023 года, и только спустя полтора года Роспатент дал согласие на оформление наименования.
В августе 2024 года Александр Еремеев уже получил права на товарный знак Oneline для одежды, обуви и магазинов.
Какие модные товары компания запустит под брендом «1 линия» владелец не информирует.