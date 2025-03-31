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В Ростове крупный производитель одежды займется выпуском обуви и часов

Ростовская компания Elis Fashion Russ запатентовала бренд «1 линия», сообщается на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Под этим фирменным знаком, созвучным с названием одной из улиц донской столицы, бизнесмен сможет выпускать одежду, обувь, часы, ювелирные украшения, вести торговлю в интернет.

Примечательно, что владелец Elis Fashion Russ Александр Еремеев пытался зарегистрировать новый бренд с 2023 года, и только спустя полтора года Роспатент дал согласие на оформление наименования.

В августе 2024 года Александр Еремеев уже получил права на товарный знак Oneline для одежды, обуви и магазинов.

Какие модные товары компания запустит под брендом «1 линия» владелец не информирует.