Самарцы смогут получить компенсации за путевки в детские лагеря

«Если родители не смогут забронировать путевку в выбранный лагерь или в перечне не найдут тот лагерь, где они хотели бы оздоровить ребенка, то они смогут в этом году воспользоваться компенсацией за самостоятельно приобретенную путевку. На региональном портале для бронирования будет размещено 10 040 путевок, а в рамках компенсации смогут воспользоваться 13 тысяч детей», — сообщила Оксана Щербицкая.