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Бастрыкину доложат о невыплате зарплаты нижегородским сотрудникам

230 работников предприятия не получили зарплату.

Источник: Комсомольская правда

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить жалобу по поводу длительной задержки зарплаты нижегородским сотрудникам. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Как отмечается, 230 работников предприятия в Нижнем Новгороде пожаловались на невыплату зарплаты. Сотрудники выполняли работы по строительству газопровода, однако на протяжении четырех месяцев им не платили зарплату. Нижегородцы обращались в различные инстанции, однако никаких результатов это не принесло.

В СУ СК России по Нижегородской области по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Нижегородской области Александру Дынькову доложить о результатах проверки.