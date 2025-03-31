Бастрыкину доложат о невыплате зарплаты нижегородским сотрудникам

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить жалобу по поводу длительной задержки зарплаты нижегородским сотрудникам. Об этом сообщает Информационный центр СКР.
Как отмечается, 230 работников предприятия в Нижнем Новгороде пожаловались на невыплату зарплаты. Сотрудники выполняли работы по строительству газопровода, однако на протяжении четырех месяцев им не платили зарплату. Нижегородцы обращались в различные инстанции, однако никаких результатов это не принесло.
В СУ СК России по Нижегородской области по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Нижегородской области Александру Дынькову доложить о результатах проверки.