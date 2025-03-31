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Самозапрет на кредиты установили уже более 230 тысяч свердловчан

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 марта, УралПолит.Ru. Самозапрет на выдачу кредитов, который вступил в силу 1 марта, установили уже 232 тысячи свердловчан. Об этом журналистам сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

Количество жителей, установивших самозапрет, увеличивается примерно по 20 тысяч в неделю. Так, если 17 марта нововведением воспользовались 191 тысяча человек, то к 23 марта их количество выросло на 21 тысячу, к 30 марта — еще на 20 тысяч, пишет ЕАН.

Самозапрет на кредиты — процедура, которая позволяет прервать все онлайн-операции, связанные с выдачей займов. Для его установки необходимо подать заявление в квалифицированные бюро кредитных историй через МФЦ или же установить запрет на Госуслугах.

УралПолитRu напоминает, что только за первые три дня работы самозапрет на кредиты установили 2,7 млн россиян. Пик активности пришелся на первый день работы сервиса — 1 марта. В этот день за одну минуту в объединенное кредитное бюро поступило и было обработано 2,9 тысячи заявлений об установке самозапрета.