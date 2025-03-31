Самозапрет на кредиты установили уже более 230 тысяч свердловчан

УралПолитRu напоминает, что только за первые три дня работы самозапрет на кредиты установили 2,7 млн россиян. Пик активности пришелся на первый день работы сервиса — 1 марта. В этот день за одну минуту в объединенное кредитное бюро поступило и было обработано 2,9 тысячи заявлений об установке самозапрета.