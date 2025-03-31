Торги на реконструкцию северного обхода Ростова приостановлены из-за жалобы в ФАС

Ранее министерство транспорта объявило аукцион на реконструкцию дорог «Магистраль “Дон”» и северного обхода Ростова-на-Дону, включая участок от п. Щепкин до автодороги г. Ростов-на-Дону — сл. Родионово-Несветайская — г. Новошахтинск с подъездом к КСП «Темерницкое» в Аксайском и Мясниковском районах. Работы должны быть завершены до 30 ноября 2027 года, а стоимость проекта составляет 4,459 млрд руб.