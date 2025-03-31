В Тракторозаводском районе Челябинска снесут порядка 30 многоквартирных домов

Власти планируют отдать под реновацию участок с жилыми МКД в границах улиц Бажова, Котина, Героев Танкограда и Культуры.
Проект распоряжения опубликован на официальном сайте мэрии.
«Комплексное развитие территории жилой застройки в границах улиц Бажова, Котина, Героев Танкограда, Культуры осуществляется по инициативе органа местного самоуправления посредством проведения аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории», — говорится в документе.
Предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки — не более 10 лет.
Общая площадь участка составляет 9,25 га. Будущий застройщик должен возвести здесь жилье и другие объекты капитального строительства общей площадью не менее 155,4 тыс. кв. м. Сейчас там расположены, например, два детских сада, спортшкола по гандболу и многоквартирные жилые дома.
Жилье представлено главным образом двухэтажными домами, построенными в 1950-х годах.
В перечне — 31 многоквартирный дом, гаражи и нежилые хозпостройки.
— Культуры, 83; Культуры, 85; Культуры, 87; Культуры, 89/ Карпенко, 14; Карпенко, 10-А; Бажова, 123-А; Карпенко, 12; Карпенко, 6, Карпенко, 6-А; Карпенко, 4; Героев Танкограда, 86; Героев Танкограда, 88/ Карпенко, 2; Карпенко, 10-А; Карпенко, 5-Б; Котина, 34-Б; Карпенко, 5-А; Карпенко, 7-Б; Карпенко, 3; Котина, 36; Карпенко, 9; Героев Танкограда, 94; Котина, 36-А; Карпенко, 9-А; Героев Танкограда, 92; Карпенко, 11; Карпенко, 5; Карпенко, 8; Бажова, 127/ Культуры, 81; Бажова, 121; Героев Танкограда, 80/ Бажова, 117; Героев Танкограда, 82-А.