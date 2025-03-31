В Тракторозаводском районе Челябинска снесут порядка 30 многоквартирных домов

Общая площадь участка составляет 9,25 га. Будущий застройщик должен возвести здесь жилье и другие объекты капитального строительства общей площадью не менее 155,4 тыс. кв. м. Сейчас там расположены, например, два детских сада, спортшкола по гандболу и многоквартирные жилые дома.