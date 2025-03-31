«Норникель» представил юбилейный модуль программы «Цифровой инвестор»

Кроме того, программа неоднократно удостаивалась престижных наград в сфере управления персоналом. В 2024 году она заняла первое место в номинациях «Работа мечты» от Intercomm и «Кадровый потенциал» от журнала «Компания будущего». Также в прошлом году компания получила первую премию за «Культуру менеджмента» от IT HR Award. В 2025 году проект «Цифровой инвестор» вошел в тройку лидеров в номинации ESG от HR Impact, что подтверждает его соответствие принципам устойчивого развития.