В Самарской области ограничат движение на трассе М-5

Ремонт проведут с 22:00 1 до 06:00 2 апреля на 960 км трассы. На это время и будет введено ограничение.
На ж/д-переезде собираются обновить рельсошпальные решетки. Водителям советуют заранее выбрать альтернативный маршрут.
Водителей предупреждают об ограничении на участке трассы М-5 «Урал». Дорожники намерены провести ремонтные работы, отмечают в ФКУ «Поволжуправтодор».
Ремонт проведут с 22:00 1 до 06:00 2 апреля на 960 км трассы. На это время и будет введено ограничение.
На ж/д-переезде собираются обновить рельсошпальные решетки. Водителям советуют заранее выбрать альтернативный маршрут.