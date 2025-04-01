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В Самарской области ограничат движение на трассе М-5

Водителей предупреждают об ограничении на участке трассы М-5 «Урал». Дорожники намерены провести ремонтные работы, отмечают в ФКУ «Поволжуправтодор».

Ремонт проведут с 22:00 1 до 06:00 2 апреля на 960 км трассы. На это время и будет введено ограничение.

На ж/д-переезде собираются обновить рельсошпальные решетки. Водителям советуют заранее выбрать альтернативный маршрут.