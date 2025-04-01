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Нацбанк заметно увеличил курс евро и курс доллара на 1 апреля

Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и курс евро, но понизил курс российского рубля на 1 апреля, вторник.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк установил курсы валют на 1 апреля 2025 года, вторник. В итоге заметно подросли курс доллара и курс евро, а понизился курс российского рубля.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на вторник, 1 апреля, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1322 белорусского рубля, 1 евро — 3,3882 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6457 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, действовавшими в понедельник, 31 марта, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля стал ниже. Заметнее при этом изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара увеличен на 0,0146 белрубля, курс евро потяжелел на 0,0291 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0177 белрубля.

Также известно, что белорусы будут отдыхать три дня подряд в апреле 2025 в большие выходные.