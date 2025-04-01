Георгиева: МВФ может ухудшить прогноз роста мировой экономики

Георгиева прокомментировала влияние новых таможенных пошлин США, отметив, что доверие потребителей и инвесторов ослабевает, что в свою очередь может сказаться на перспективах роста мировой экономики. Она добавила, что более полную картину можно будет получить после анализа всех данных, и в ближайшие три недели будет представлен доклад о мировых экономических перспективах.