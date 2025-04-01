Георгиева: МВФ может ухудшить прогноз роста мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) может в апреле пересмотреть свои прогнозы по росту мировой экономики в сторону ухудшения из-за введения американских пошлин, однако рецессия не ожидается. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в онлайн-интервью агентству Reuters.
Георгиева прокомментировала влияние новых таможенных пошлин США, отметив, что доверие потребителей и инвесторов ослабевает, что в свою очередь может сказаться на перспективах роста мировой экономики. Она добавила, что более полную картину можно будет получить после анализа всех данных, и в ближайшие три недели будет представлен доклад о мировых экономических перспективах.
По ее словам, хотя возможна небольшая коррекция прогноза вниз, серьезных негативных последствий от пошлин не предвидится.
Глава фонда также указала на то, что американские тарифы создают значительную неопределенность и подрывают доверие на рынках. Чем дольше эта неопределенность сохраняется, тем больше она будет влиять на экономический рост.
Ранее исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Европа стремится к сотрудничеству с США, однако ЕС готов ответить единым фронтом на введение американских пошлин.