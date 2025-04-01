В России с 1 апреля увеличат пенсии 4,2 млн граждан на 14,75%

У нескольких категорий россиян с 1 апреля повысятся пенсии, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Повышение затронет 4,2 млн пенсионеров. В первую очередь индексация коснется социальных пенсий, их размер увеличится на 14,75%.
Кому положена социальная пенсия.
Социальная пенсия положена гражданам, не заработавшим нужного стажа или пенсионных баллов.
Женщины пенсионного возраста без стажа могут получать социальную пенсию с 63 лет, мужчины — с 68 лет.
Представители малочисленных народов Севера также имеют право на социальную пенсию в связи с тяжелыми климатическими условиями. Женщины выходят на пенсию с 50 лет, мужчины — с 55 лет.
Также на социальную пенсию могут рассчитывать инвалиды I, II и III групп, инвалиды с детства и дети-инвалиды.
Социальную пенсию выплачивают лицам, потерявшим кормильца, при условии, если у умершего родителя или супруга не было трудового стажа, а также несовершеннолетним, оставшимся без попечения одного или обоих родителей, сиротам и детям одиноких матерей.
Учащимся очно, потерявшим одного или обоих родителей, социальную пенсию выплачивают до 23 лет.
Какой будет социальная пенсия с 1 апреля.
Средний размер социальной пенсии составит почти 15,5 тысячи рублей, сообщила aif.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«С 1 апреля уже традиционно будут повышены социальные пенсии на 14,75 процента. Фактически средний размер социальной пенсии сравняется с прожиточным минимумом пенсионера в 15 250 рублей — это федеральный уровень», — сказала Бессараб.
Социальная пенсия по потере кормильца составит 8 824 рубля, детям-сиротам — 17 648 рублей, детям-инвалидам — 21 177 рублей. Инвалиды I группы будут получать 17 648 рублей, II группы — 8 824 рубля, III группы — 7 500 рублей.
Бессараб напомнила, что в России ни один пенсионер не получает пенсию ниже величины прожиточного минимума пенсионера в соответствующем субъекте.
Если социальная пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера, то государство или регион начисляет разницу. Если в субъекте РФ прожиточный минимум выше федерального, то доплачу осуществляют из местного бюджета. Если прожиточный минимум в регионе ниже федерального, то разницу покрывает федеральный бюджет.
Проиндексированные выплаты поступят гражданам в обычном порядке, никаких заявлений для этого подавать не нужно.
Кому еще повысят пенсии с 1 апреля.
Более чем на 10 тысяч рублей вырастут пенсии граждан, которые отметили в марте 2025 года 80-летний юбилей, напомнил Балынин.
«Во-первых, произойдет удвоение фиксированной выплаты: вместо 8907,7 рубля им будет выплачено 17 815,4 рубля. Во-вторых, важно отметить, что с 2025 года при достижении 80-летия страховая пенсия по старости увеличивается не только за счёт удвоения фиксированной выплаты, но и благодаря дополнительной надбавке в размере 1314 рублей», — сказал Балынин.
Также проиндексируют на 14,75% размер выплат для граждан, проходивших службу по призыву военных, участников Великой Отечественной войны, граждан, имеющих награды «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», а также для некоторых других категорий.
В январе страховые пенсии индексировали на 7,3%, в феврале размер дополнительной индексации составил 9,5%. Повышение выплат затронуло свыше 38 млн получателей страховых пенсий.