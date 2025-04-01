Сбербанк снизил ставки на ипотеку

С 1 апреля Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке на 1,5−2 процентных пункта, минимальная ставка на первичное жилье теперь составляет 25,4%, на вторичное — 25,8%. Также банк запустил новую скидку в размере 1 процентного пункта при покупке объектов, находящихся на проектном финансировании. Об этом сообщает пресс-служба банка.