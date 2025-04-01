Der Spiegel: ЕС захотел увеличить импорт газа из РФ на фоне отношений с Трампом

Европейские страны рассматривают возможность наращивания закупок российского газа на фоне все более напряженных отношений с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Как отмечает издание, перед Евросоюзом стоит сложный энергетический выбор: между американскими поставками СПГ, которые активно продвигает администрация Трампа, и российским газопроводным проектом «Северный поток — 2».
Так, ограничения Трампа затронули и другие государства. Таким образом Китай уже более месяца не импортирует американский СПГ из-за пошлин американского главы.
Ранее KP.RU приводил статистику, согласно которой по итогам 2024 года страны Европейского союза закупили рекордные 17,8 млн тонн российского сжиженного природного газа, что на 2 млн тонн превышает показатели предыдущего года.