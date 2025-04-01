В Госдуме предложили привязать индексацию пенсий к потребительской корзине

По мнению депутата, действующая потребительская корзина не отражает реальности — ее нужно кардинально переработать. Так, чтобы пенсия действительно росла, ее повышение должно учитывать не общую инфляцию, а то, на что пенсионеры тратят деньги — лекарства, коммуналку и еду.