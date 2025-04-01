В Госдуме предложили привязать индексацию пенсий к потребительской корзине

Сергей Гаврилов, возглавляющий думский комитет по вопросам собственности (КПРФ), в интервью ТАСС заявил о необходимости пересмотра принципов индексации пенсионных выплат. По его мнению, повышение должно быть не просто регулярным, но и соответствовать реальным потребностям пожилых граждан, для чего депутат предлагает увязать размер индексации со стоимостью потребительской корзины пенсионеров.
«В последние годы индексация пенсий превратилась в ежегодный ритуал с почти незаметным откликом у большинства пожилых людей. Попробуйте спросить у случайного пенсионера, почувствовал ли он “прибавку”. Пенсионная система будто бы живет своей жизнью», — пояснил Гаврилов.
По мнению депутата, действующая потребительская корзина не отражает реальности — ее нужно кардинально переработать. Так, чтобы пенсия действительно росла, ее повышение должно учитывать не общую инфляцию, а то, на что пенсионеры тратят деньги — лекарства, коммуналку и еду.
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