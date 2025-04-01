Знание русского языка для детей мигрантов стало обязательным: какие законы вступили в силу 1 апреля

Помимо прочего, с сегодняшнего дня действует закон о борьбе с телефонными мошенниками. Аферистам станет сложнее обманывать россиян посредствам звонка и предоставления сим-карт. Теперь на одного человека может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. Их число можно проверить на Госуслугах.