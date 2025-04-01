Знание русского языка для детей мигрантов стало обязательным: какие законы вступили в силу 1 апреля

Ряд законов начал действие с 1 апреля. Один из наиболее ожидаемых законопроектов весны — ограничение на прием детей мигрантов в школы. Теперь иностранцы не смогут пройти отбор без должного знания русского языка. Более того, в общеобразовательных организациях ввели обязательную проверку законности нахождения ребенка мигранта на территории России.
Помимо прочего, с сегодняшнего дня действует закон о борьбе с телефонными мошенниками. Аферистам станет сложнее обманывать россиян посредствам звонка и предоставления сим-карт. Теперь на одного человека может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. Их число можно проверить на Госуслугах.
Во вторник, 1 апреля, также прошла индексация социальных пенсий. Они выросли на 14,75 процента. В детских лагерях, в это время, заработала единая программа воспитательной работы. Работники учреждений будут использовать ее при составлении дальнейших планов на оздоровление ребенка.
Банк России, между тем, теперь имеет возможность устанавливать лимиты по ипотеке и автокредиту. Это сократит число выдач рискованных займов.
Кроме того, иностранцы впредь будут платить штраф за управление авто с водительским удостоверением другого государства. Размер составляет до 15 тысяч рублей.