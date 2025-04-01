Летные испытания МС-21 с отечественными двигателями начнутся в ближайшее время

В ОАК Ростеха заявили, что в ближайшее время ожидают начала летных испытаниях МС-21 с отечественными двигателями ПД-14. Об этом стало известно в ходе встречи генерального директора корпорации Вадима Бадеха с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, пишет ИА IrkutskMedia.
«Самолеты [SJ-100 и MC-21], скомплектованные российскими комплектующими, завершаются наземные отработки, и приступим в самое ближайшее время к летной работе», — отметил Вадим Бадеха, пишет ТАСС.
Напомним, что ранее партию серийных двигателей ПД-14 передали на Иркутский авиационный завод. Отечественные агрегаты установят на новый импортозамещенный среднемагистральный пассажирский самолет МС-21−310. Сертификационные полеты полностью импортозамещенного МС-21 с отечественными двигателями ожидаются летом. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов отметил, что в настоящее время проводятся испытательные полеты МС-21, но с иностранными двигателями.