Летные испытания МС-21 с отечественными двигателями начнутся в ближайшее время

В ОАК Ростеха заявили, что в ближайшее время ожидают начала летных испытаниях МС-21 с отечественными двигателями ПД-14. Об этом стало известно в ходе встречи генерального директора корпорации Вадима Бадеха с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, пишет ИА IrkutskMedia.