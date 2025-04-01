Челябинская область заняла третье место в стране по отказам в потребкредитах

В результате Южный Урал занял третье место среди регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования по доле отказов. Обогнали Челябинскую область в этом вопросе только Краснодарский край (76,9% отказов) и Башкортостан (75,7%). Также в первую десятку вошло еще два региона Уральского федерального округа — Свердловская область расположилась на пятом месте рейтинга (74,5%), а Тюменская область заняла седьмое место (73,7%).