Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинская область заняла третье место в стране по отказам в потребкредитах

Национальное бюро кредитных историй оценило динамику доли отказов по заявкам на получение потребительских кредитов в разных регионах страны.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

Снималась ситуация по итогам февраля. В Челябинской области доля отказов по заявкам на потребкредиты во втором месяце года составила 75,3%, увеличившись с января на 3,4 процентных пункта.

В результате Южный Урал занял третье место среди регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования по доле отказов. Обогнали Челябинскую область в этом вопросе только Краснодарский край (76,9% отказов) и Башкортостан (75,7%). Также в первую десятку вошло еще два региона Уральского федерального округа — Свердловская область расположилась на пятом месте рейтинга (74,5%), а Тюменская область заняла седьмое место (73,7%).