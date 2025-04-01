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Россиянам придется иначе продлевать водительские права: подробнее о законе

В России прекратило действие автоматическое продление водительских прав.

Источник: Комсомольская правда

Водителям в России придется тщательнее следить за сроком действия прав. Теперь его продление будет осуществляться иначе. Напоминаем, что за езду с просроченными правами россияне могут лишиться до 15 тысяч рублей или самого удостоверения.

В апреле 2025 года истекает срок действия водительских документов, продленных в 2022 году. Автолюбителям, попадающим под эту категорию, необходимо пройти процедуру переоформления. Теперь она не автоматическая, как ранее.

До апреля 2025 года водителю не нужно было приходить в ГАИ за новым удостоверением по истечению срока годности. Права продлевались автоматически на три года. Теперь водитель обязан самостоятельно заменить документ, предварительно пройдя медкомиссию и заплатив пошлину.

С сегодняшнего дня также действуют новые штрафы для нарушителей ПДД. Теперь водители, выезжающие на встречную полосу или сильно превышающие допустимую скорость будут лишены 7,5 тысячи рублей. Всем любителям езды в нетрезвом виде придется заплатить до 45 тысяч рублей.