Россиянам придется иначе продлевать водительские права: подробнее о законе

Водителям в России придется тщательнее следить за сроком действия прав. Теперь его продление будет осуществляться иначе. Напоминаем, что за езду с просроченными правами россияне могут лишиться до 15 тысяч рублей или самого удостоверения.
В апреле 2025 года истекает срок действия водительских документов, продленных в 2022 году. Автолюбителям, попадающим под эту категорию, необходимо пройти процедуру переоформления. Теперь она не автоматическая, как ранее.
До апреля 2025 года водителю не нужно было приходить в ГАИ за новым удостоверением по истечению срока годности. Права продлевались автоматически на три года. Теперь водитель обязан самостоятельно заменить документ, предварительно пройдя медкомиссию и заплатив пошлину.
С сегодняшнего дня также действуют новые штрафы для нарушителей ПДД. Теперь водители, выезжающие на встречную полосу или сильно превышающие допустимую скорость будут лишены 7,5 тысячи рублей. Всем любителям езды в нетрезвом виде придется заплатить до 45 тысяч рублей.