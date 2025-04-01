Власти ужесточили условия выдачи сельской ипотеки

В Минсельхозе и Минфине сообщили, что обновленные критерии для сельской ипотеки предусматривают выдачу кредитов на сумму до шести миллионов рублей под 3% годовых на срок до 25 лет. Программа допускает приобретение или строительство жилья в сельских районах и агломерациях, а также в опорных населенных пунктах. В 2024 году было выдано 24 тысячи таких кредитов на общую сумму 119,7 миллиардов рублей, что на 3% и 42% больше по количеству и объему соответственно, чем в предыдущем году. Во втором полугодии 2024 года банки временно прекратили выдачу таких кредитов из-за исчерпания лимитов на фоне высокого спроса.