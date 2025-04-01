Глава СКР взял на контроль расселение еще одного аварийного дома в Прикамье

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку сроков расселения еще одного аварийного дома в поселке Яйва Пермского края. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.
Обращение по вопросу длительного нерасселения многоквартирного дома поступило в комментариях в приемную главы СКР в соцсети «ВКонтакте». Речь идет о деревянном двухэтажном здании 1957 года постройки, расположенном на улице 6-й Пятилетки.
По словам местных жителей, из-за значительного износа инженерных систем, разрушения потолочных перекрытий и кровли дом находится в непригодном состоянии. Имеется угроза полного обрушения строения. Дом признали аварийным в 2022 году, но расселение планируется только в 2027 году. Многочисленные обращения в разные инстанции результатов не принесли, поэтому жильцы вынуждены проживать в небезопасных условиях.
Сейчас следователи изучают ситуацию и проводят проверку по поступившему обращению. Руководителю регионального Следственного управления Денису Головкину поручено представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.