Глава СКР взял на контроль расселение еще одного аварийного дома в Прикамье

По словам местных жителей, из-за значительного износа инженерных систем, разрушения потолочных перекрытий и кровли дом находится в непригодном состоянии. Имеется угроза полного обрушения строения. Дом признали аварийным в 2022 году, но расселение планируется только в 2027 году. Многочисленные обращения в разные инстанции результатов не принесли, поэтому жильцы вынуждены проживать в небезопасных условиях.