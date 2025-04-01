Огромный долг основателя аквапарка в Новосибирске выставили на торги

Отмечается, что банкротные процедуры введены в 2019 году из-за крупного долга в 2,18 миллиардов рублей по кредитному договору от 2013-го. А к концу 2024-го в реестр включили 21 кредитора на общую сумму свыше 4,5 млрд рублей.