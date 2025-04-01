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Огромный долг основателя аквапарка в Новосибирске выставили на торги

Речь о праве требования более 25 миллионов рублей.

Источник: ТАСС

Долг основателя аквапарка «Аквамир» в Новосибирске Петра Овчинникова выставлен на торги. По данным «РБК Новосибирск», речь о праве требования 25,2 миллионов рублей.

Организатором торгов выступил конкурсный управляющий ООО «ВДТ Строй». Начальная цена равна 597 тысячам рублей.

Отмечается, что банкротные процедуры введены в 2019 году из-за крупного долга в 2,18 миллиардов рублей по кредитному договору от 2013-го. А к концу 2024-го в реестр включили 21 кредитора на общую сумму свыше 4,5 млрд рублей.

По данным портала, срок конкурсного производства установлен до 11 августа нынешнего года.