Огромный долг основателя аквапарка в Новосибирске выставили на торги

Долг основателя аквапарка «Аквамир» в Новосибирске Петра Овчинникова выставлен на торги. По данным «РБК Новосибирск», речь о праве требования 25,2 миллионов рублей.
Организатором торгов выступил конкурсный управляющий ООО «ВДТ Строй». Начальная цена равна 597 тысячам рублей.
Отмечается, что банкротные процедуры введены в 2019 году из-за крупного долга в 2,18 миллиардов рублей по кредитному договору от 2013-го. А к концу 2024-го в реестр включили 21 кредитора на общую сумму свыше 4,5 млрд рублей.
По данным портала, срок конкурсного производства установлен до 11 августа нынешнего года.