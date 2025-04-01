Спорткомплекс «Спартак» на улице Ерошевского в Самаре хотят продать

Самарцев беспокоит будущее спортивного комплекса «Спартак», который расположен в областной столице на улице Ерошевского. Они обращались с этим вопросом к главе города Ивану Носкову, а ранее — к губернатору Вячеславу Федорищеву.
Сложность заключается в том, что этот объект находится в частной собственности. Из-за этого невозможно его отремонтировать за счет бюджетных средств. Региональные власти рассматривают возможность его приобретения.
— Инициирован процесс передачи объекта в собственность области, — сообщала ранее пресс-служба министерства спорта Самарской области.
Но точные сроки, когда спорткомплекс «Спартак» станет региональной собственностью, не сообщают.