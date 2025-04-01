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Спорткомплекс «Спартак» на улице Ерошевского в Самаре хотят продать

Власти Самарской области занимаются вопросом передачи в региональную собственность спорткомплекса на улице Ерошевского.

Источник: Комсомольская правда

Самарцев беспокоит будущее спортивного комплекса «Спартак», который расположен в областной столице на улице Ерошевского. Они обращались с этим вопросом к главе города Ивану Носкову, а ранее — к губернатору Вячеславу Федорищеву.

Сложность заключается в том, что этот объект находится в частной собственности. Из-за этого невозможно его отремонтировать за счет бюджетных средств. Региональные власти рассматривают возможность его приобретения.

— Инициирован процесс передачи объекта в собственность области, — сообщала ранее пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Но точные сроки, когда спорткомплекс «Спартак» станет региональной собственностью, не сообщают.