Цены на гаджеты в России начали снижаться: причина именно в этом

Моментального снижения цен на гаджеты ждать не приходится, объясняют эксперты. Свое влияние имеют логистика и специфика расчетов. Однако о чем можно сказать с уверенностью, так это о том, что в ближайшее время покупатели могут рассчитывать на скидки. Потому что продавцам нужно разгружать склады под новые партии товаров.