Цены на гаджеты в России начали снижаться: причина именно в этом

Российские импортеры и продавцы электроники уже снизили стоимость некоторых товаров либо ждут этого. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает сайт «Известия».
Так, в одной из популярных торговых сетей на десять процентов упали цены на некоторые модели iPhone. В другой — укрепление рубля скорректировало стоимость смартфонов Apple. Теперь они стоит на 15 процентов ниже. Это касается и актуальной линейки iPhone 16, и других моделей бренда.
Моментального снижения цен на гаджеты ждать не приходится, объясняют эксперты. Свое влияние имеют логистика и специфика расчетов. Однако о чем можно сказать с уверенностью, так это о том, что в ближайшее время покупатели могут рассчитывать на скидки. Потому что продавцам нужно разгружать склады под новые партии товаров.
Группа сенаторов и депутатов Госдумы от всех пяти фракций внесла на рассмотрение палаты парламента проект закона о запрете ограничений на установку и использование единого магазина RuStore в гаджетах.
А ранее российский президент Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей за продажу гаджетов без приложений, разработанных в России или других странах ЕАЭС.